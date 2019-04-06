Новейший «Панцирь-СМ» показал высокую эффективность против беспилотников

Москва, 6 апреля. Новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ» испытали Воздушно-космические войска России. После теоретических занятий были проведены боевые стрельбы.

Как заявил командующий войсками ПВО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов, «Панцирь-СМ» оказал свою высокую эффективность по сверхмалым целям типа квадрокоптер.

По его словам, ВКС также провели испытания комплекса, который готов посадить беспилотник. Как отметил Грехов, раньше обнаружение БПЛА было затруднительной задачей, тогда как теперь данная проблема решена.

При этом «Панцирь-СМ» оснащен многофункциональной прицельной станцией, которая имеет фазированную антенную решетку. Благодаря этому «Панцирь-СМ» видит цели дальностью до 75 км.