Военные в Судане предотвратили попытку штурма министерства безопасности

Хартум, 6 апреля. Протестующие в Судане предприняли попытку штурма здания министерства безопасности в Хартуме. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Часть толпы смогла прорваться через оцепление на территорию ведомственного учреждения. Военные были вынуждены применить газовые гранаты, чтобы разогнать толпу. Впрочем, собравшиеся возле министерства манифестанты не собираются уходить и планируют переночевать в палатках.

Федеральному агентству новостей удалось связаться с представителем министерства информации Судана, который заявил, что правительство заняло выжидающую позицию. Оно ждет, пока толпа разойдется.

Ранее сообщалось о десятках военных джипов, которые заехали на территорию министерства безопасности для защиты ведомства. Несмотря на присутствие военных, провокаций не наблюдалось. Протестующие пропускали армейские автомобили, а солдаты не трогали участников акции.

Массовые выступления в Судане прошли 19 декабря. Президент страны Омар аль-Башир заявил, что он слышит глас протестующих, и ввел режим ЧС для решения проблем. Демонстрантов это никак не коснулось, задержанных отпустили, под стражей остаются лишь выявленные провокаторы.