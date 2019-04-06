Мнение Кличко о сдаче анализов Порошенко и Зеленским поддержал спортивный врач

Киев, 6 апреля. Украинский боксер Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Он также обратился к ним с призывом не обманывать украинцев.

Как отметил Кличко, после сдачи анализов крови должно пройти хотя бы 48 часов для достоверного результата.

Заявление бывшего чемпиона мира, который назвал смешной сдачу анализов Порошенко и Зеленским, прокомментировал спортивный врач, доцент кафедры терапии СЗГМУ им. Мечникова Кирилл Раймуев. Он полностью согласился с мнением украинского спортсмена, назвав сдачу анализов кандидатами в президенты Украины «смехотворным фарсом».

Раймуев подчеркнул, что «есть скрининговые анализы, которые будут готовы за пару минут». По его словам, определенные наркотики и токсины можно выявить только за более длительное время.

«Общий анализ крови просто покажет, что кандидаты здоровы, если это достаточно электорату», — добавил он, передает RT.

Ранее Зеленский объяснил ситуацию с результатами анализов на наркотики. Он рассказал, почему его публикация в Facebook со сканами из лаборатории была отредактирована. При этом в предвыборном штабе действующего президента Украины Петра Порошенко заявили, что Зеленский может фальсифицировать результаты медицинских анализов. Там напомнили, что шоумен сдавал анализы в частной лаборатории, однако нет никаких оснований считать, что лаборатория сможет изучить тесты объективно. Кроме того, анализ у Зеленского взял Владислав Кирякулов, принимавший участие в съемках сериала «Сваты», который спродюсировал кандидат в президенты.