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ЦСКА разгромил «Спартак» в матче чемпионата России по футболу

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ЦСКА разгромил «Спартак» в матче чемпионата России по футболу

Москва, 6 апреля. Команда ЦСКА обыграла московский «Спартак» со счетом 2:0 в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча состоялась на «Открытие-Арене» в Москве. Ее посетили 44 тысячи 486 человек.

Футболист ЦСКА, исландский полузащитник Арнор Сигурдссон отметился дублем на 46-й и 55-й минуте.

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице. Команда набрала 40 очков в 22 матчах, «Спартак» в настоящее время занимает пятую строчку с 36 очками в активе.

Автор: Тимур Румянцев
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