Мужчина убил подругу во время ссоры в московском отеле

Москва, 6 апреля. В одном из отелей на северо-западе Москвы произошло убийство: мужчина задушил подругу во время ссоры. По предварительным данным, после этого он пытался покончить с собой.

«Мужчина в отеле на северо-западе Москвы задушил в номере подругу», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Попытка самоубийства не увенчалась успехом — мужчина остался жив и был задержан.

В свою очередь, telegram-канал 112 сообщает, что жертвой оказалась 25-летняя девушка. Соседи услышали шум в номере и позвали администратора. В итоге дверь в номер выломали и обнаружили лежащую на полу девушку без признаков жизни. 34-летний подозреваемый же был госпитализирован с резаными ранами плеча.

Ранее издание «Газета.ру» сообщило, что пенсионерка из Липецка нанесла 23 ножевых ранения своему зятю.