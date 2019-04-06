Военные Судана усилили охрану министерства безопасности

Хартум, 6 апреля. Армия Судана начала для поддержания порядка стягивать силы в Хартум, где сегодня проходит акция протеста. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Не менее 50 военных джипов заехали на территорию министерства безопасности Судана, возле которого проходит митинг. Военные прибывают в полном вооружении и с палатками. Вероятнее всего, армия укрепляет защиту ведомственного здания на случай, если толпа решится на штурм. Несмотря на это, ни манифестанты, ни солдаты не предпринимают никаких агрессивных действий в отношении друг друга. При этом протестующие явно не намерены уходить и собираются ночевать перед зданием правительства.

Напомним, что в субботу в центре Хартума проходит многотысячный протестный митинг. Участники акции ведут себя мирно — скандируют лозунги и размахивают флагами.

Массовые выступления в Судане прошли 19 декабря. Президент страны Омар аль-Башир заявил, что он слышит глас протестующих, и ввел режим ЧС для решения проблем. Демонстрантов это никак не коснулось, задержанных отпустили, под стражей остаются лишь выявленные провокаторы.