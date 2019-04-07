Сирия, 7 апреля. США направили военную технику курдам в Дейр-эз-Зор. САА захватила в плен нескольких джихадистов «Ан-Нусры»*** на северо-западе Хамы. ВКС РФ провели разведывательные вылеты в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили разведывательные полеты в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: взяли в плен нескольких исламистов «Ан-Нусры» на севере Хамы; атаковали позиции радикалов у западной границы Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): вела перестрелки с курдами в северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: заявило о двух новых вылазках в занимаемых курдами районах Дейр-эз-Зора; подозревается в организации взрыва южнее Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: инициировала столкновения с САА к северо-западу от Хамы.

Курды: получили новую партию военной техники от США в Дейр-эз-Зоре; продолжили проводить принудительную мобилизацию в Хасаке; застрелили девочку во время бегства ее семьи из «Аль-Хола» в Хасаке.

ВС Турции: патрулировали демилитаризованную зону на окраинах «Большого Идлиба».

Провинция Алеппо

На линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1, в минувшие сутки возобновились столкновения. По данным новостного агентства Al Masdar News, в ответ на провокационные обстрелы со стороны исламистов артиллерия САА ударила по зонам дислокации «Ан-Нусры» на окраинах населенных пунктов, расположенных поблизости от административного центра провинции. Под огнем оказались военные объекты джихадистов у научно-исследовательского центра Алеппо, а также недалеко от городов Кафр-Хамра и Заммар.

Тем временем к северу от Алеппо возобновились взаимные обстрелы между «Сирийской свободной армией» (ССА), выступающей при поддержке Анкары, и курдскими радикалами из Отрядов народной самообороны (YPG). Как передавал военный источник в сети Twitter (RojavaCudi), стычки произошли у населенных пунктов Шейх-Исса и Кальджибрин. Позднее курды заявили о вылазках в Африне, опубликовав видео с места событий.

Турецкие патрульные продолжали мониторинг обстановки в демилитаризованной зоне. По данным интернет-портала Halab Today TV, наблюдатели ВС Турции совершили обход территорий, продвигаясь из района Ар-Рашидин в Алеппо вплоть до наблюдательного пункта в городе Сармин в Идлибе.

Провинция Дейр-эз-Зор

На занимаемых «Демократическими силами Сирии»**** территориях Дейр-эз-Зора в минувшие сутки произошли новые вылазки террористов «Исламского государства». Интернет-порталы, подконтрольные ИГИЛ1, заявили о том, что джихадисты организовали нападения на позиции курдских отрядов в районе нефтяного поля Джарноф, а также в окрестностях населенного пункта Тайяна. Информации о потерях SDF в живой силе или военной технике до сих пор не поступало.

Дабы предупредить повторные налеты джихадистов террористической группировки, во второй половине дня курды приступили к спецоперации по выявлению «спящих ячеек» ИГ1, в ходе которой были проведены обыски в поселении Джарзи. Позднее также поступала информация о рейдах SDF в населенном пункте Тайяна, что привело к аресту трех местных жителей.

В контролируемые «демократическими силами» районы провинции вновь прибыл военный конвой от Соединенных Штатов. По сведениям Twitter-канала (VivaRevolt), десятки американских грузовиков с оборудованием и военной техникой достигли позиций SDF. Предполагается, что поставки США призваны ускорить зачистку Юго-восточного Дейр-эз-Зора от оставшихся боевиков ИГИЛ, которые все еще скрываются в окрестностях якобы освобожденного города Багуз-Фаукани.

Вечером на северо-востоке от Дейр-эз-Зора в населенном пункте Ас-Сава состоялись антикурдские митинги, во время которых сирийцы потребовали расформирования местного совета, контролируемого курдами, а также улучшения жилищных условий.

Провинция Идлиб

В южной части провинции прошли разведывательные полеты российских ВКС, направленные на установление местонахождения военных объектов антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам» и союзной ей «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ). Информационное агентство Al Masdar News передавало, что самолеты ВКС РФ были замечены в районе долины Аль-Габ, а также у горного массива Аз-Завия. Позднее возобновились перестрелки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков. Под огнем правительственных сил оказались укрепления исламистов вблизи города Джарджаназ, а также у населенных пунктов Кафр-Набель и Ат-Тамания. Как известно, действие режима тишины в демилитаризованной зоне на окраинах «Большого Идлиба» не распространяется на крайне радикальные формирования вооруженной оппозиции.

Во второй половине дня прогремел взрыв к югу от Идлиба. Медиапортал Masar Press Agency сообщал о том, что СВУ, предположительно заложенное боевиками «Исламского государства», детонировало в центральном районе населенного пункта Ариха. В результате случившегося был убит один из радикалов «Джебхат Ан-Нусры».

Провинция Хама

На севере региона в течение дня вновь разворачивались столкновения, спровоцированные исламистами. Как передавал Twitter-канал (Step_Agency), радикалы в очередной раз открыли огонь по населенным пунктам, располагающимся вдоль линии фронта. Это, в свою очередь, повлекло за собой ответную реакцию со стороны Сирийской арабской армии (САА). Артобстрелам правительственных подразделений подверглись фортификационные сооружения джихадистов на подступах к населенным пунктам Калаат Аль-Мадик, Хавиджа, Эр-Расиф, Ас-Сахр, Кафр Набуда, Хаваш и Кубр-Фидда, а также в районе горного хребта Шашбо. Информационное агентство SANA News передавало, что в ходе вспыхнувших стычек ряд джихадистов «Ан-Нусры» оказались в плену у сирийских военных. Таким образом, боевики вооруженной оппозиции продолжают нарушать режим прекращения огня, действующий в демилитаризованной зоне на границах «Большого Идлиба», сформированной в соответствии с условиями Меморандума от 17 сентября.

Провинция Хасака

В провинции Хасака продолжилась насильственная вербовка гражданских лиц в ряды «Демократических сил Сирии» (SDF). Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (EuphratesPost), рейды по поиску призывников состоялись в поселениях Аль-Хаддадия и Ум-Ракиба. Местные активисты заявили о том, что среди тех, кто был принудительно направлен на военные учения, присутствовали несовершеннолетние.

К вечеру стало известно, что под обстрелом курдских сил оказалась семья, попытавшаяся покинуть лагерь для беженцев «Аль-Хол», находящийся на подконтрольных SDF территориях. Это привело к гибели девочки в возрасте двух лет. Напомним, гуманитарная ситуация в «Аль-Холе» ухудшается с каждым днем ввиду нехватки продовольствия и медикаментов, тем не менее курды продолжают препятствовать доставке гумпомощи в пункт временного пребывания, ссылаясь на ограничения, якобы связанные с безопасностью.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)