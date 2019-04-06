Сирия, 6 апреля. Более полутора тысяч беженцев вернулись в САР из Ливана и Иордании за прошедшие сутки. Взрыв электрического генератора произошел в городе Аль-Баб на севере Алеппо. Антикурдские митинги возобновились в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по укрепрайонам боевиков в Северной Хаме.

«Тахрир Аш-Шам»: обменивается ударами с силами САР в южной части Идлиба.

Курды: арестовали трех человек в городе Тайяна в Дейр-эз-Зоре; заявили о новых вылазках в кантоне Африн в Алеппо; столкнулись с протестами арабского населения к северо-западу от Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В одном из промышленных районов города Аль-Баб, оккупированного силами вооруженной оппозиции, произошел взрыв электрического генератора. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (OGNreports), несколько рабочих предприятия получили ранения. Отмечается, что причиной инцидента стали технические неполадки.

Между тем Twitter-канал (afrinactivists) обнародовал видеозаписи, на которых запечатлены последние вылазки курдских радикалов на северо-западе Алеппо, совершенные в рамках операции «Гнев оливок». Напомним, о начале кампании курды заявили вскоре после потери Африна в столкновениях с боевиками «Сирийской свободной армии»** (ССА), поддерживаемой вооруженными силами Турции. Несмотря на то, что первоочередной целью курдских бойцов является нанесение урона протурецким исламистам, нередко в результате взрывов, организуемых ими, также страдают и мирные жители.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появились уточненные сведения о результатах рейдов «Демократических сил Сирии»**** (SDF), проведенных в населенном пункте Тайяна. Согласно информации военного источника в сети Twitter (deirezzor24), как минимум три человека были задержаны по неизвестным причинам. Напомним, в первой половине дня джихадисты «Исламского государства»1 заявляли о вылазке, предпринятой в районе поселения.

Между тем в Дейр-эз-Зоре возобновились протестные акции арабского населения. На этот раз демонстрация прошла в городе Ас-Сава к северо-западу от административного центра региона. Протестующие потребовали от SDF улучшения условий проживания, а также расформирования местного совета, действия которого ущемляют права гражданских лиц. Напомним, ранее также поступали сообщения о митингах в городах Аль-Кашкия и Абу-Хамам.

Провинция Даръа

Поступила информация о том, что за прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику (САР) с территорий иностранных государств вернулись более 1600 перемещенных лиц. В соответствии с данными, обнародованными российским Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, 342 из них прибыли из Ливана через пограничные переходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах». Еще 1 262 человека возвратились из лагерей для беженцев в Иордании через контрольно-пропускной пункт «Насиб», находящийся на сирийско-иорданской границе. Напомним, это стало возможным благодаря крупномасштабным освободительным операциям правительственной армии в Юго-западной Сирии, в ходе которых удалось полностью зачистить провинции Дамаск, Даръа и Эль-Кунейтра.

Провинция Идлиб

В южной части региона недалеко от границы с соседней провинцией Хама продолжаются вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и отрядами террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»1***. Twitter-канал (HalabTodayTV) сообщает о том, что противники обмениваются ударами недалеко от населенных пунктов Кафр-Набель и Ат-Тамания. Кроме того, артобстрелам правительственных сил подверглись опорные пункты исламистов на окраинах деревень Маршамарин и Тель-Манас, передает военный источник сети Twitter (MMCSYR). Никаких данных о потерях сторон в живой силе или военной технике на данный момент не поступало.

Провинция Хама

На границе зоны «Большого Идлиба» к северо-западу от Хамы вновь интенсифицировались перестрелки между правительственными войсками и боевиками незаконных бандгрупп. По сведениям интернет-портала Masar Press Agency, артиллерийские дивизионы САА обстреливают стратегические объекты исламистов в районе населенных пунктов Ас-Сахр, Кафр Набуда и Хаваш. Напомним, в первой половине дня джихадисты, отряды которых дислоцируются на данных территориях, инициировали вооруженные стычки с армией Башара Асада, открыв огонь по населенным пунктам, расположенным в зоне деэскалации. Это стало очередным нарушением режима прекращения огня радикалами и вынудило САА принять ответные меры.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)