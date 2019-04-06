Ливийская армия сообщила о четырех авианалетах со стороны Триполи

Триполи, 6 апреля. Подконтрольные правительству национального единства Ливии ВВС совершили четыре авианалета на позиции ливийской национальной армии. Об этом в субботу заявил пресс-секретарь ЛНА генерал-майор Ахмад аль-Мисмари.

«Мы стали свидетелями четырех воздушных налетов в районах Азизия, Гарьян и Аль-Асаба, не нанесших урона нашим рядам», — отметил он.

По предварительным данным, в результате авианалета пострадал один мирный житель.

По словам Аль-Мисмари, в настоящее время столкновения сосредоточены на дороге Салах-эд-Дин к югу от Триполи, где больше всего объектов безопасности. Официальный представитель ЛНА также добавил, что главнокомандующий Халифа Хафтар распорядился осторожно применять силу, чтобы не пострадало гражданское население.

Ранее сообщалось, что Хафтар приказал войскам идти в сторону Триполи. В субботу замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел телефонный разговор с маршалом ливийской армией и призвал противоборствующие стороны использовать политические методы решения конфликтов.