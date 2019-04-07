Сирия, 7 апреля. Более 200 бойцов бежали из рядов SDF**** и добровольно сдались военнослужащим САА в Хасаке. Турки ударили по позициям YPG к северу от Алеппо. Курды потеряли двоих радикалов в результате нападения ИГИЛ1 в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные артиллерийские обстрелы объектов джихадистов к северо-западу от Хамы.

Курды: лишились более 200 своих бойцов, бежавших из рядов SDF и сдавшихся войскам САР в Хасаке; подверглись ударам армии Турции в окрестностях города Тель-Рифат.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): ликвидировало двоих курдских радикалов к северу от Дейр-эз-Зора.

Армия Турции: оказалась под огнем бандформирований «Асайиш» на границе у населенного пункта Тель Абъяд.

Провинция Алеппо

Турецкие военнослужащие выпустили артиллерийские снаряды по позициям курдских бойцов из состава Отрядов народной самообороны (YPG) к северу от Алеппо, передает Step News Agency. Удар пришелся по окрестностям города Тель-Рифат. Данные о возможных потерях и разрушениях в настоящий момент выясняются. Напомним, Анкара связывает радикалов YPG с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая признана в Турции и ряде других стран террористической организацией. Турецкая сторона за время сирийского конфликта провела две масштабные антикурдские операции на севере САР и в настоящее время планирует третью.

Провинция Дейр-эз-Зор

Турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan), ссылаясь на подконтрольные «Исламскому государству» медиаресурсы, сообщает о гибели двоих курдских радикалов из отрядов Сирийских демократических сил (SDF) в городе Абу Хашаб к северу от Дейр-эз-Зора на восточном берегу Евфрата. По его сведениям, бойцы SDF были убиты в ходе налета «спящих ячеек» ИГИЛ. Стоит отметить, что на всей территории Северо-восточной Сирии, захваченной проамериканскими «Демократическими силами», до сих пор отмечается высокая террористическая активность. Из-за продолжающихся терактов и нападений джихадистов нередко страдают и местные жители.

Провинция Ракка

Так называемые курдские полицейские отряды «Асайиш» нанесли несколько ударов по туннелям и другим объектам армии Турции в пограничной зоне на северной окраине города Тель Абъяд, расположенного к северу от Ракки. Об этом сообщает Masar Press Agency. В последние дни перестрелки между курдами и турецкими военнослужащими участились вдоль всей границы. Напомним, ранее Анкара в очередной раз анонсировала полномасштабное наступление против YPG в Манбидже и на территориях к востоку от Евфрата. Ранее Турция при поддержке боевиков Сирийкой свободной армии (ССА)** провела операции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» в приграничных северных районах САР.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) продолжает наносить удары по расположениям террористических бандгрупп в ответ на недавние нарушения боевиками режима тишины к северо-западу от Хамы. Согласно информации новостного Twitter-канала Macro Media Center, правительственные силы ведут артиллерийский огонь по военным объектам исламистов в предместьях населенных пунктов Аль-Хувейз и Аль-Хавия. Сведений о причиненном джихадистам уроне оппозиционный ресурс не приводит. Напомним, перемирие в этом районе действует в соответствии с российско-турецким Меморандумом, подписанным в сентябре прошлого года.

Провинция Хасака

По сообщениям источников иранского агентства Fars News, более 200 бойцов «Демократических сил» дезертировали из рядов курдских формирований и добровольно сдались военнослужащим сирийских войск в провинции Хасака. Отмечается, что за последний месяц главари SDF принудили вступить в свою группировку более тысячи молодых людей из Манбиджа, Дейр-эз-Зора, Ракки и Хасаки. Увеличение случаев бегства из «Демократических сил» также связано с вновь учащающимися стычками между гражданскими лицами и курдскими радикалами в зоне оккупации SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)