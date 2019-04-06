Немецкий телеканал сообщил о российском «вторжении» в Эстонию

Берлин, 6 апреля. Немецкий телеканал ZDF сообщил о вторжении Россию в Эстонию во время выпуска новостей.

Телеведущий Клаус Клебер сообщил, что армия США и европейские союзники уже направляются в сторону Эстонии, чтобы освободить ее от российских «захватчиков». После этого ведущий попросил телезрителей не беспокоиться и признался, что озвученное им тревожное сообщение на самом деле является выдумкой ZDF.

«Это неправда. Просто образ. Однако вполне реалистичный», — отметил Клебер.

Журналист также рассказал о «сдерживающей» роли войск НАТО, которые, по его словам, обеспечивают мир в Европе.

Примечательно, что телеканал ZDF уже не первый раз выпускает в эфир недостоверный материал антироссийского характера. Ранее он показал документальный фильм «Холодная война Путина», посвященный «российским агентам», которые якобы проникают в европейские страны под видом беженцев.

Российская сторона неоднократно заявляла, что единственная реальная угроза в Европе исходит от самой НАТО, которая продолжает бесконтрольно расширяться, превращая европейский континент в военный плацдарм. Так, например, в конце марта сразу несколько кораблей НАТО вошли в воды Черного моря для оказания поддержки Украине. В то же время, по словам главы центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанна, среди членов НАТО сегодня нет единства. Некоторые страны, входящие в военный блок, сегодня гораздо больше обеспокоены реальными угрозами радикального исламизма в Европе.