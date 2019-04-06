ВКС РФ решили проблему с обнаружением дронов

Москва, 6 апреля. Военно-воздушные силы России некоторое время назад столкнулись с трудностями при обнаружении дронов, однако сейчас эта проблема решена. С таким заявлением в субботу выступил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.

«Серьезной проблемой стало обнаружение беспилотных летательных аппаратов. Они есть сверхмалые, квадрокоптеры, но мы нашли подход к этому, и проблемы у нас сейчас нет», — отметил он, выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Грехова, в настоящее время в ВКС РФ осуществляется развитие станций загоризонтного обнаружения, которые замечают и сопровождают цели на дальности 2800 км. Кроме того, в распоряжении российских военных оказались радиолокационные станции, которые способны работать в сложной помеховой обстановке, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы России получили на вооружение первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Речь идет о модернизированной версии самолета Ил-76.

Машина оснащена новым пилотажно-навигационным комплексом, системой автоматического управления, а также новейшим комплексом связи. Новая модификация имеет «стеклянную кабину», а также оборудована современными авиадвигателями ПС-90А-76. Кроме того, самолет имеет модифицированное крыло и усиленное шасси.