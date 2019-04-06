Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

ВКС РФ решили проблему с обнаружением дронов

57
0 Оставить комментарий

ВКС РФ решили проблему с обнаружением дронов

Москва, 6 апреля. Военно-воздушные силы России некоторое время назад столкнулись с трудностями при обнаружении дронов, однако сейчас эта проблема решена. С таким заявлением в субботу выступил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.

«Серьезной проблемой стало обнаружение беспилотных летательных аппаратов. Они есть сверхмалые, квадрокоптеры, но мы нашли подход к этому, и проблемы у нас сейчас нет», — отметил он, выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Грехова, в настоящее время в ВКС РФ осуществляется развитие станций загоризонтного обнаружения, которые замечают и сопровождают цели на дальности 2800 км. Кроме того, в распоряжении российских военных оказались радиолокационные станции, которые способны работать в сложной помеховой обстановке, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы России получили на вооружение первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Речь идет о модернизированной версии самолета Ил-76.

Машина оснащена новым пилотажно-навигационным комплексом, системой автоматического управления, а также новейшим комплексом связи. Новая модификация имеет «стеклянную кабину», а также оборудована современными авиадвигателями ПС-90А-76. Кроме того, самолет имеет модифицированное крыло и усиленное шасси.

Автор: Антон Соколов
Источник: Эхо Москвы
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров