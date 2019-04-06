Сын Конюхова рассказал о состоянии отца после 12-балльного шторма

Москва, 6 апреля. Сын знаменитого путешественника Федора Конюхова Оскар рассказал о том, как чувствует себя неутомимый покоритель стихии, который в настоящее время бороздит просторы Южного океана.

В марте лодка Конюхова попала в мощнейший шторм и перевернулась. Сам 67-летний путешественник не пострадал, в течение месяца он достигнет крайней точки Южной Америки — мыса Горн, сообщил Оскар Конюхов. По словам сына обладателя рекордов Гинесса, Федор Конюхов стал первым человеком, который провел 120 дней в Южном океане на борту весельной лодки.

«120 дней в Южном океане у Федора Конюхова, впервые вообще в истории океанской гребли человек смог столько дней выжить на борту весельной лодки. Федор прошел 5 тысяч морских миль, и до мыса Горн ему осталась еще 1 тысяча морских миль или, примерно, месяц хода на веслах», — сказал Конюхов-младший в интервью KP.ru.

Сын путешественника отметил, что Федору Конюхову, попавшему в шторм, не удастся уложиться в изначально запланированный срок. Впрочем, уточнил Оскар Конюхов, когда имеешь дело с океаном, планировать наперед весьма затруднительно.

«Изначально он рассчитывал пройти этот маршрут за 120 дней, но в это время не уложился, почти на месяц опаздывает… В Южном океане, как и в любом океане, когда идешь на весельной лодке или парусной яхте очень тяжело предсказывать время прибытия», — подчеркнул сын выдающегося путешественника.

Оскар Конюхов заверил, что его отец чувствует себя нормально, хотя и потерял солнечные батареи во время шторма. Напомним, в конце марта сообщалось, что лодка Конюхова попала в 12-балльный шторм в южной части Тихого океана.