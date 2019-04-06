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США запретили въезд прокурору МУС из-за расследования по Афганистану

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США запретили въезд прокурору МУС из-за расследования по Афганистану

Вашингтон, 6 апреля. Власти США отозвали визу прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуды в связи с расследованием преступления американских военных в Афганистане. Об этом в субботу сообщили в офисе прокурора.

«Мы можем подтвердить, что американские власти отозвали визу прокурора на въезд в США. Прокурор и ее офис продолжат официально нести эту обязанность с полной приверженностью и профессионализмом, беспристрастно», — пояснили в ведомстве.

Напомним, что в конце января старший судья Международного суда ООН в Гааге Кристоф Флюгге подал в отставку из-за давления и угроз со стороны США. Соединенные Штаты выступили против инициированного в Гааге расследования преступлений американских солдат-мародеров, служащих в Афганистане.

Советник президента США по нацбезопасности США Джон Болтон уже предупредил, что Вашингтон запретит въезд в США и возбудит уголовное дело против судей, которые попытаются  «вмешаться во внутренние дела» Америки или же провести расследование в отношении американского гражданина.

Флюгге также обратил внимание на слова Болтона, который, выступая с речью в сентябре, «пожелал смерти международному уголовному суду».

Отметим также, что ВВС США неоднократно наносили удары по населенным пунктам Афганистана, что приводило к многочисленным смертям среди гражданского населения. В декабре прошлого года Россия потребовала расследовать гибель 20 мирных жителей в провинциях Гильменд и Пактия, которые стали жертвой бомбардировки.

Автор: Антон Соколов
Источник: France Presse
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