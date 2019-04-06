Протесты в Судане проходят в спокойной обстановке

Хартум, 6 апреля. Акция протеста в Судане проходит в мирной и спокойно обстановке. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

По его словам, возле здания министерства безопасности в Хартуме встретились две колонны демонстрантов, одна из которых пришла из района Бахри. Манифестанты при встрече начали петь и обниматься. Некоторые из участников протеста сидят на земле и отдыхают.

Напомним, что акция протеста, которая собрала в центре Хартума 3-5 тыс. человек, началась несколько часов назад. Полиция и сотрудники спецслужб выставили кордоны и пригнали тяжелую технику на случай беспорядков, однако пока митинг проходит мирно. Стражи правопорядка пропускают всех манифестантов, закрывая проход лишь для откровенных провокаторов — людей в масках и с палками в руках.

Некоторые участники акции узнают российских журналистов — кричат «Руса», приветливо машут руками и улыбаются в камеру.

Массовые выступления в Судане прошли 19 декабря. Президент страны Омар аль-Башир заявил, что он слышит глас протестующих, и ввел режим ЧС для решения проблем. Демонстрантов это никак не коснулось, задержанных отпустили, под стражей остаются лишь выявленные провокаторы.