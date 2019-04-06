Эмир Катара поддержал усилия России по урегулированию на Ближнем Востоке

Доха, 6 апреля. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани высоко оценил усилия России и лично президента РФ Владимира Путина, направленные на урегулирование ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил находящийся с официальным визитом в Дохе спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты парламента России передал эмиру приветственное послание от российского лидера Владимира Путина. Тамим бин Хамад Аль Тани высоко оценил уровень развития отношений Москвы и Дохи.

«Эмир Катара выразил поддержку шагам, предпринимаемым Владимиром Путиным в Ближневосточном регионе. Он высоко оценил развитие межпарламентских отношений наших стран…» — сказал Володин.

По словам председателя Госдумы РФ, эмир крайне доволен тем, как развиваются отношения России и Катара. Напомним, в марте стало известно, что президент России Владимир Путин принял приглашение властей Катара и посетит эмират с официальным визитом.