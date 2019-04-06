Страны G7 призвали Россию соблюдать ДРСМД

Париж, 6 апреля. Министры иностранных дел стран G7 по итогам встречи в Париже сделали совместное заявление, в котором призвали Россию соблюдать «Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности» (ДРСМД).

«Мы призываем Россию выполнить свои договорные обязательства всесторонним и поддающимся проверке образом, прежде чем выход США из ДРСМД вступит в силу, чтобы сохранить договор», — говорится в заявлении.

Страны G7 подчеркнули, что в противном случае договор будет разрушен. Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале процедуры выхода страны из ДРСМД. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва примет обратные меры и тоже выйдет из договора.

США обвиняют РФ в том, что ее ракета 9М729 якобы не соответствует требованиям ДРСМД, хотя российские военные специалисты специально устроили открытый показ нового оружия для иностранных экспертов, чтобы доказать обратное.

Россия же утверждает, что это Вашингтон не соблюдает условия договора, поскольку пусковые установки системы ПРО США в Европе способны запускать не только противоракеты, но и запрещенные ДРСМД крылатые ракеты «Томагавк».

При этом в марте появилась информация о том, что американские военные уже готовятся испытать запрещенные ДРСМД крылатые ракеты наземного базирования.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между Москвой и Вашингтоном в 1987 году. Выполняя условия соглашения, более чем за 30 лет РФ уничтожила 1846 ракетных комплексов, США — 846.