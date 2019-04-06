Главы МИД G7 выразили обеспокоенность угрозой ухудшения ситуации в Сирии

Париж, 6 апреля. Министры иностранных дел стран «Большой семерки» выразили обеспокоенность в связи с угрозой эскалации ситуации в Сирии.

В заявлении глав МИД стран G7 утверждается, что положение дел в зоне деэскалации Идлиб вызывает тревогу.

«Мы с растущей обеспокоенностью отмечаем эскалацию военной активности в Сирии в последние недели, в зоне деэскалации в Идлибе и связанные с этим жертвы», — говорится в коммюнике министров стран G7.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей писало о непрекращающихся обстрелах провинции Идлиб боевиками. В российском Центре по примирению враждующих в ЦАР сторон в течение последних дней также информировали о нарушениях режима прекращения огня в провинциях Хама и Латакия.

Отметим также, что власти Сирии неоднократно заявляли, что страны Запада препятствуют урегулированию в ЦАР, оказывая поддержку террористам. Ранее в субботу в МИД САР выпустили заявление, в котором предостерегли США и поддерживающие их страны от попыток организовать новую химическую провокацию в Сирии.