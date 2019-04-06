Взятие здания СБУ в Луганске стало «точкой невозврата» для ЛНР

Луганск, 6 апреля. Митинг, посвященный пятой годовщине взятия здания СБУ в Луганске, состоялся в сквере Памяти возле мемориала «Они отстояли Родину».

В мероприятии приняли участие представители власти, Народная милиция, активисты общественного движения «Мир Луганщине», студенты, участники митингов «Русской весны» и штурма здания СБУ в Луганске, очевидцы тех событий.

Первый заместитель председателя Народного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов отметил, что «здание СБУ стало символом сопротивления народа Луганщины против украинской хунты, стало символом зарождающегося молодого государства. Государства, которое хочет жить, работать и развиваться вместе с Российской Федерацией».

«Шестое апреля стало той точкой, которая разделила нашу жизнь на до и после, — отметила депутат Народного совета Нелли Задирака в обращении к участникам митинга. — Пять лет назад во время захвата здания СБУ не отстреливались. Они побросали все и потикали, потому что тогда они еще не были научены стрелять в свой народ».

Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко добавил, что захват здания СБУ стал одновременно и точкой невозврата, и отправной точкой.

«Точка невозврата — потому что люди высказали свое решительное «нет» той политике, которую навязывал Киев. А отправная точка — потому что из простых рабочих и крестьян, шахтеров здесь формировались вначале народные дружины, а впоследствии — армия Юго-Востока и Народная милиция. Именно здесь зарождалась настоящая армия ЛНР», — объяснил Марочко.

Он сообщил, что служащие в рядах армии ЛНР люди справедливо могут считать себя теми, кто вершил историю.

«Сейчас в наших рядах до сих пор служат те люди, которые участвовали в этих событиях, они с честью и гордостью рассказывают уже своим сослуживцам о том, что они вершили историю, и это действительно так. Сейчас наши сослуживцы равняются на этих людей», — добавил подполковник.

«За эти пять лет нам довелось пережить немало, но мы ни разу не усомнились в своем выборе и не планируем сворачивать с намеченного курса — возвращения на нашу историческую родину. Мы, молодежь, должны сохранить преемственность поколений, мы в ответе за достоверность истории, которую мы сами пишем», — отметил координатор проекта «Мы помним!» ОД «Мир Луганщине» Филипп Кобцев.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу «Они отстояли Родину».