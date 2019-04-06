Полиция Судана усиливает меры безопасности в связи с акцией протеста

Хартум, 6 апреля. Правоохранительные органы Судана усиливают меры безопасности в связи с проведением акции протеста в Хартуме. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Полицейские и сотрудники спецслужб Судана оцепили территорию вокруг министерства безопасности, где проходит митинг, перекрыли ближайшие перекрестки и начали стягивать тяжелую технику на случай беспорядков. Примерно в 500 метрах от манифестантов устанавливаются полицейские кордоны.



По словам корреспондента ФАН, полиция заворачивает все машины, едущие в сторону места проведения акции, но не препятствуют движению пешеходов. Стражи правопорядка запрещают проход к министерству только очевидным провокаторам — людям в масках и с палками в руках.

По краям от толпы стало потише, многие сидят и отдыхают, лозунги кричат редко и уже не массово, а группами по 20-40 человек. При этом многие узнают российских журналистов — кричат «Руса», приветливо машут руками и улыбаются в камеру.

«На перекрестках полицейские и военные. В целом все спокойно, народ пропускают. На улицах, между кордонами и митингующими, все тихо. Никто не бегает, не суетится. Попадаются люди, которые раздают воду и маски для дыхания», — отметил корреспондент агентства.

Ранее сообщалось, что в Хартуме началась акция протеста, которая собрала примерно 3-5 тыс. человек. Активисты ведут себя спокойно — они лишь выкрикивают лозунги и размахивают флагами.

Напомним, что массовые выступления в Судане прошли 19 декабря. Президент страны Омар аль-Башир заявил, что он слышит глас протестующих, и ввел режим ЧС для решения проблем. Демонстрантов это никак не коснулось, задержанных отпустили, под стражей остаются лишь выявленные провокаторы.