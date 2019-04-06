В МИД Сирии назвали «предупреждения» Запада прикрытием для химатаки

Дамаск, 6 апреля. Министерство иностранных дел Сирии осудило заявление США, Великобритании и Франции с «предупреждением» относительно использования химического оружия. В МИД Сирии подчеркнули, что западные страны используют подобные заявления для собственных атак на САР с применением химоружия.

Источник в сирийском дипломатическом ведомстве отметил, что Дамаск осуждает угрозы в свой адрес, которые призваны реализовать низменные интересы западных стран через Организацию по запрещению химического оружия.

«Именно эти страны побуждали террористические группировки использовать химические вещества в Хан-Шейхуне, Думе, Алеппо.... Несомненно, эти заявления являются прикрытием для новых преступлений», — приводит РИА Новости комментарий источника в МИД Сирии.

Напомним, в апреле 2018 года, по утверждению западных стран, в сирийской Думе было якобы применено химическое оружие, ответственность за инцидент США и поддерживающие их страны возложили на Дамаск, хотя сирийские официальные лица неоднократно подчеркивали, что никакого химического оружия у САА нет.

В феврале текущего года продюсер сирийского отдела британской телерадиовещательной корпорации «Би-би-си» заявил, что может с легкостью доказать, что кадры из госпиталя в Думе, облетевшие весь мир в апреле прошлого года, — это постановка.