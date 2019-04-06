Порошенко прокомментировал итоги первого тура выборов

Киев, 6 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов.

«Многие высказываются против меня в соцсетях, на телевидении и возле урн для голосования​​​. Друзья, я всех услышал. Тех, кто голосовал за меня, и тех, кто поддержал других кандидатов. Сделал выводы», — заявил глава государства, опубликовав видеообращение на странице своего штаба в Facebook.

Порошенко также заявил, что Украине нужен сильный лидер, а не «слабак», и что 21 апреля будет решаться вопрос, по какому пути пойдет страна — в сторону сближения с Европой или с Россией, пишет РИА Новости.

Напомним, что первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. По данным ЦИК страны, необходимого для победы числа голосов не набрал ни один из кандидатов. Во второй тур выборов вышли набравший 16% голосов Петр Порошенко и Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей. Повторное голосование состоится 21 апреля.

На днях Зеленский вызвал Порошенко на дебаты. Причем встретиться он предложил не в студии телеканала, как это обычно происходит, а на стадионе «Олимпийский» в Киеве, куда будут допущены все журналисты и обычные граждане. Зеленский также призвал другого кандидата в президенты Юлию Тимошенко, которая не смогла пройти во второй тур, стать ведущим дебатов, однако та ответила отказом.