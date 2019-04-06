Медведев назвал сумму, выделенную на нацпроекты в России

Москва, 6 апреля. Российские власти суммарно выделили 25, 7 трлн рублей на реализацию национальных проектов. Об этом в субботу заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что при необходимости правительство может увеличить финансирование нацпроектов.

«Действительно, мы выделяем колоссальную сумму, около 25,7 трлн рублей. Это и федеральные средства, и деньги регионов, и внебюджетные источники. В целом ресурсов хватает. На сегодня задачи и результаты нацпроектов финансово обеспечены», — рассказал Медведев порталу «Будущее России. Национальные проекты».

По словам главы правительства, финансируются нацпроекты в приоритетном порядке. Дополнительные доходы, которые будут поступать при исполнении федерального бюджета, могут быть направлены на дополнительное финансирование. Кроме того, правительство имеет право перераспределять финансирование между разными нацпроектами.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме, заявила, что бюджет социальных нацпроектов России, запланированных на 2019 год, уже освоен почти на 22%. Речь идет о проектах «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука». Суммарно на все четыре проекта выделено 820 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь обратил внимание сотрудников прокуратуры на важность сохранения контроля за финансированием национальных проектов.