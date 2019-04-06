Главные новости 6 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 6 марта.

Киев после проигрыша в споре с Россией в ВТО стоит перед выбором, как экспортировать свои товары, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Пушков рассказал, как Киев сможет экспортировать товары после победы РФ в ВТО.

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с телеканала «Россия 1». Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с «России 1».

Американский патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил страны Boeing P-8A Poseidon осуществил разведывательный полет в районе полуострова Крым. Противолодочный самолет ВМС США прощупал крымские границы России.

Эксперты считают, что разрыв соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ) навредит экономике Украины и украинскому народу. Эксперты объяснили, чем грозит Украине разрыв соглашений в рамках СНГ.

Сенатор Франц Клинцевич выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы Николая Ковалева, подчеркнув, что он был государственным человеком в самом высоком значении этого слова. Клинцевич высказался о смерти депутата Госдумы Ковалева.

Южнокорейские и японские истребители сопровождали самолет Ил-38 морской авиации российского Тихоокеанского флота, выполнявший плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Минобороны РФ прокомментировало полет Ил-38 над Японским морем.

Внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Ирина Шестакова заявила, что все случаи негативных реакций на вакцинацию должны быть зафиксированы. Куда подать жалобу на негативные последствия вакцинации.

США, признавая суверенитет Израиля над Голанскими высотами, пытаются «поставить крест» на международном праве, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Лавров объяснил решение США признать Голаны частью Израиля.

Число стран — членов Совета Безопасности ООН не должно превышать 20 для сохранения его эффективности, заявил представитель постпредства России при ООН Алексей Богуславский. Россия выступила против увеличения состава Совбеза ООН.

Польский политолог Якуб Корейба, которого телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии, обвинил журналиста в провокации. Назвавший евреев «жуликами» поляк Корейба объяснил свои слова.