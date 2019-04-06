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ФАН публикует видео с мирной демонстрации в Судане

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ФАН публикует видео с мирной демонстрации в Судане

Хартум, 6 апреля. В столице Судана проходит мирная акция протеста, в Хартуме находится корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, в центре суданской столицы собралось от трех до пяти тысяч человек. На улицах выставлены блокпосты полиции, однако силовики не вмешиваются в происходящее и пропускают к месту проведения акции всех желающих.

ФАН публикует видео с мирной демонстрации в Судане

ФАН публикует видео с мирной демонстрации в Судане

Многие протестующие принесли с собой флаги времен объявления независимости Судана — страна получила суверенитет в 1956 году. Как видно на ролике, снятом корреспондентом ФАН, в Хартуме царит мирная атмосфера, большинство протестующих сидят на земле и пьют воду. Несколько небольших групп с флагами курсируют по площади, где расположено министерство безопасности Судана. Слышатся традиционные лозунги «Свободу!» и «Перемен!», однако никакого намека на ожесточение на улицах нет, передает корреспондент ФАН.

Сотрудники правоохранительных органов внимательно следят за безопасностью. Молодым людям с повязками на лицах вопросы полицейские не задают — силовики отправлены на улицы не для разгона митинга, а для того, чтобы отсечь провокаторов, которые могут попытаться разжечь конфликт в толпе.

Людей с оружием корреспондент ФАН на улицах Хартума не заметил.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей писало, что в Хартуме началась мирная демонстрация.

ФАН публикует видео с мирной демонстрации в Судане

Автор: Владимир Малянов
© 2019 Федеральное агентство новостей
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