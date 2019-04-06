Тысячи жителей Хартума вышли на мирную акцию протеста

Хартум, 6 апреля. Крупная акция протеста началась в субботу в столице Судана Хартуме. По словам корреспондента Федерального агентства новостей, на улицах города собралось приблизительно от 3 до 5 тыс. человек.

Протестующие, собравшиеся у министерства безопасности, выкрикивают традиционные лозунги «Свободу!» и «Долой режим!», а в нескольких кварталах от правительственного здания начали жечь покрышки.

Корреспондент ФАН отметил, что движение колонны началось час назад. На подходе к министерству протестующих останавливает армия. Солдаты выстраивают манифестантов в одну линию на двухполосной дороге, после чего те продолжают свой марш.

При этом активисты, которые находятся в голове колонны и ближе всего располагаются к зданию министерства, ведут себя спокойно. Они неспешно расхаживают и машут флажками. Временами к участникам акции протеста подъезжают люди на мопедах, которые подвозят протестующим воду.

Напомним, что массовые выступления в Судане начались 19 декабря. Президент страны Омар аль-Башир заявил, что он слышит глас протестующих, и ввел режим ЧС для решения проблем. Демонстрантов это никак не коснулось, задержанных отпустили, под стражей остаются лишь выявленные провокаторы.