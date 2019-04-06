Сирия, 6 апреля. Курдские радикалы застрелили двухлетнюю девочку при попытке бегства ее семьи из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке. Взрыв прогремел на юге от Идлиба. Солдаты САА взяли в плен нескольких боевиков «Нусры»*** в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы позиций исламистов в южной части Идлиба; взяли в плен нескольких боевиков «Ан-Нусры» в Хаме.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает провоцировать столкновения с САА на севере Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Ариха к югу от Идлиба.

Курды: застрелили двухлетнюю девочку во время попытки бегства ее семьи из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке.

ВС Турции: патрулируют демилитаризованную зону на границах «Большого Идлиба».

ВС Ирака: подверглись нападению группы вооруженных людей в провинции Дияла в Ираке.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq) опубликовал видеозапись, на которой запечатлен подрыв автомобиля исламистов «Сирийской свободной армии» (ССА), о котором сообщалось накануне. Напомним, инцидент произошел в кантоне Африн к западу от населенных пунктов Нубль и Аз-Захра. В организации взрыва обвиняются радикалы Отрядов народной самообороны (YPG), действующие в рамках операции «Гнев оливок».

Тем временем турецкие военные продолжают проводить патрулирование территорий в границах демилитаризованной зоны. Согласно данным новостного портала Halab Today TV, конвой ВС Турции был замечен на пути из района Ар-Рашидин на западе Алеппо к наблюдательному посту в городе Сармин в Идлибе.

Провинция Идлиб

Интернет-портал Masar Press Agency сообщает о новом взрыве в провинции Идлиб. Бомба детонировала в одном из центральных районов города Ариха к югу от административного центра региона, что привело к гибели одного из боевиков террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1. Отмечается, что взрывное устройство было заложено в автомобиле джихадистов. В установке СВУ активисты вооруженной оппозиции подозревают террористов «спящих ячеек» «Исламского государства», члены которых осуществляют подпольную террористическую деятельность в занимаемых боевиками районах. Предпринимаемые «Ан-Нусрой» действия, направленные на ликвидацию подпольных групп ИГ1, зачастую не приводят к какому-либо результату.

На юге провинции вновь фиксируются взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами. Как передает медиапортал Halab Today TV, артиллерийские удары правительственных сил пришлись по опорным пунктам боевиков у города Джарджаназ. Сведения о потерях радикалов в живой силе и технике пока уточняются.

Провинция Хама

В Северной Хаме не прекращаются перестрелки между боевиками исламистских бандформирований и правительственными войсками. Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что исламисты продолжают провоцировать стычки с силами САР, обстреливая поселения Эр-Расиф и Кубр-Фидда на северо-западе от административного центра провинции. В качестве ответных действий Сирийская арабская армия (САА) ведет огонь по позициям исламистов недалеко от населенных пунктов Аль-Хавиз и Аш-Шариа. В ходе вооруженного противостояния военнослужащим САА удалось взять в плен нескольких радикалов «Джебхат Ан-Нусры», передает информационное агентство SANA News.

Провинция Хасака

Новая трагедия произошла в лагере «Аль-Хол», контролируемом «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Согласно информации Twitter-канала (MasarPressNet), двухлетняя девочка была застрелена курдскими радикалами в момент, когда ее семья попыталась тайно покинуть пункт временного размещения. Напомним, в лагере долгое время сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация. Ранее сообщалось, что с декабря от переохлаждения и отсутствия медицинской помощи в «Аль-Холе» скончались порядка 300 детей. При этом курды не соглашаются предоставить беспрепятственный доступ для прохождения в лагерь международных гуманитарных конвоев, несмотря на призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ирак

Агентство новостей Iraqi News сообщает о нападении на один из контрольно-пропускных пунктов вооруженных сил Ирака в провинции Дияла. Группа вооруженных людей атаковала КПП в районе города Джалаула в северо-восточной части региона. В результате случившегося был убит один из военнослужащих правительственных сил, еще один солдат был ранен. Несмотря на то, что ни одно из вооруженных формирований пока не взяло на себя ответственность за проведение вылазки, в организации налета подозреваются террористы «Исламского государства», действующие подпольно в составе так называемых спящих ячеек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)