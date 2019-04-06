К конфликту в Ливии подключилась правительственная авиация. События дня. ФАН-ТВ

Обострение ситуации в Ливии

Ситуация в Ливии обостряется с каждым часом. Самолеты правительственных войск атаковали бойцов Ливийской национальной армии. Ранее глава правительства нацсогласия Фаиз Сарадж отдал приказ: «силу можно применить в случае необходимости». Вероятно, этот переломный момент настал. Сесть за стол переговоров ливийцев призывает весь мир.

«Мы в контактах со всеми ливийскими политическими силами и посылаем им одни и те же сигналы. Мы никогда не пытались «ставить на кого-то», и убежден, что надо действовать так и в нынешнем случае. Все мы должны призывать ливийцев прекратить какие-либо наступательные действия, военные действия и сесть за стол переговоров. Причина ливийского кризиса заключается в том, что сделали натовцы с этой страной в 2011 году. Именно с тех пор она превратилась в разрушенное государство и в черную дыру, через которую идут на юг террористы», — отметил глава российского МИД Сергей Лавров.

Тот самый 2011 год, который сыграл с Ливией злую шутку. Глава страны Муаммар Каддафи был свергнут и убит. С тех пор страна разделилась на две половины. На востоке действует избранный народом парламент, на западе — правительство национального согласия. И, вероятно, 2019 также войдет в историю Ливии. Маршал национальной армии Халифа Хафтар уверенно заявил, что в ближайшее время разрешится многолетний конфликт. Но каким будет исход? Увы, жертвы несогласованности уже есть. Во время военной операции погибли пять бойцов Ливийской национальной армии. Мы продолжим следить за развитием этой ситуации.