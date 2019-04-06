К конфликту в Ливии подключилась правительственная авиация. События дня. ФАН-ТВ

Обострение ситуации в Ливии
Ситуация в Ливии обостряется с каждым часом. Самолеты правительственных войск атаковали бойцов Ливийской национальной армии. Ранее глава правительства нацсогласия Фаиз Сарадж отдал приказ: «силу можно применить в случае необходимости». Вероятно, этот переломный момент настал. Сесть за стол переговоров ливийцев призывает весь мир.
«Мы в контактах со всеми ливийскими политическими силами и посылаем им одни и те же сигналы. Мы никогда не пытались «ставить на кого-то», и убежден, что надо действовать так и в нынешнем случае. Все мы должны призывать ливийцев прекратить какие-либо наступательные действия, военные действия и сесть за стол переговоров. Причина ливийского кризиса заключается в том, что сделали натовцы с этой страной в 2011 году. Именно с тех пор она превратилась в разрушенное государство и в черную дыру, через которую идут на юг террористы», — отметил глава российского МИД Сергей Лавров.
Тот самый 2011 год, который сыграл с Ливией злую шутку. Глава страны Муаммар Каддафи был свергнут и убит. С тех пор страна разделилась на две половины. На востоке действует избранный народом парламент, на западе — правительство национального согласия. И, вероятно, 2019 также войдет в историю Ливии. Маршал национальной армии Халифа Хафтар уверенно заявил, что в ближайшее время разрешится многолетний конфликт. Но каким будет исход? Увы, жертвы несогласованности уже есть. Во время военной операции погибли пять бойцов Ливийской национальной армии. Мы продолжим следить за развитием этой ситуации.
КСИР в террористическом списке?
США могут внести в список террористических организаций Корпус стражей исламской революции, сокращенно КСИР. Об этом сообщают американские СМИ. «За» высказались госсекретарь Майкл Помпео и советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Но и противников этой идеи в Пентагоне немало. КСИР — это часть Вооруженных сил Ирана. Корпус создан 40 лет назад, состоит из главного командования, объединенного штаба, сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил. Корпус участвовал в ирано-иракской войне и создании организации «Хезболла». В некоторых странах, в том числе и США, она считается террористической. В Америке уверены, КСИР связан с терроризмом. В прошлом году США даже ввели против него санкции. Иран такое заявление без ответа не оставил.
«Если КСИР внесут в американский список террористических групп, мы поместим вооруженные силы этой страны в террористический черный список наряду с «Исламским государством» (запрещенная в России организация)», — заявил председатель комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хишматулла Фалахатпише.
Дело Пирумова
Бывшего заместителя министра культуры России Григория Пирумова обвиняют в организации преступного сообщества. Ему вменяется статья 210 УК РФ, и это позволяет продлить срок ареста еще на полгода, сообщил ТАСС. Кстати, еще в 2017 году Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил экс-замминистра к 1,5 годам колонии за хищения при реставрации культурных объектов. Правда, он был освобожден в зале суда как отбывший наказание за время нахождения в СИЗО. Затем в мае 2018 года Пирумова вновь арестовали по обвинению в хищении 450 млн рублей при реконструкции Эрмитажа. По данным следствия, его «криминальными партнерами» были руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников и экс-директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо. Он сейчас находится в международном розыске. Кроме того, в январе 2019-го Мосгорсуд решил оштрафовать Пирумова на один миллион рублей и лишить его медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.