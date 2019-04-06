Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Богданов обсудил ситуацию в Ливии с маршалом Хафтаром

175
0 Оставить комментарий

Богданов обсудил ситуацию в Ливии с маршалом Хафтаром

Москва, 6 апреля. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов провел телефонный разговор с маршалом Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. Богданов подтвердил позицию России, призывающей стороны конфликта использовать политические методы решения существующих вопросов.

«Была подтверждена принципиальная позиция в поддержку политических методов решения всех спорных вопросов в ливийском обществе и предпринимаемых на этом направлении посреднических шагов со стороны ООН и спецпредставителя ее Генерального секретаря по Ливии», — говорится в комментарии на сайте российского дипломатического ведомства.

Напомним, ситуация в Ливии, где с 2011 царит двоевластие, осложнилась несколько дней назад, когда командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о выдвижении своих сторонников в сторону Триполи.

В столице Ливии заседает поддерживаемое ООН временное правительство, а на востоке страны решения принимает избранный парламент, который сотрудничает с проводящей антитеррористическую операцию Ливийской национальной армией.

Как ранее писало Федеральное агентство новостей, обстановка в Триполи остается спокойной. Ранее в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров, который находится с визитом в Египте, подчеркнул, что Москва не ставила ни на одну из сторон противостояния в Ливии.  

Богданов обсудил ситуацию в Ливии с маршалом Хафтаром

Автор: Федор Веснин
Источник: Министерство иностранных дел России
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров