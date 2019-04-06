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Россия

Медведев отреагировал на предложение Володина изменить Конституцию

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Медведев отреагировал на предложение Володина изменить Конституцию

Москва, 6 апреля. Российской Конституции не нужны корректировки, основной правовой документ РФ рассчитан на длительную перспективу. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, предложившего внести правки в Конституцию, чтобы наделить нижнюю палату парламента правом участия в формировании правительства. 

«Никакие корректировки или фундаментальные изменения в действующую Конституцию, о чем я говорил в статье, посвященной 25-летию Конституции, не нужны​​​», — сказал Медведев.

Напомним, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил с предложением наделить нижнюю палату парламента правом участвовать в формировании правительства.

Отметим также, что в 2008 году Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост президента России, внес в Конституцию РФ правки, касающиеся сроков полномочий главы государства.

По мнению президента России Владимира Путина, Конституция РФ выдержала проверку временем. Основополагающий правовой документ помогает обеспечивать суверенитет и целостность России. Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года.

Медведев отреагировал на предложение Володина изменить Конституцию

Автор: Федор Веснин
Источник: ТАСС
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