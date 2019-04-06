Батарея субмарины взорвалась на иранской военной верфи, есть жертвы

Багдад, 6 апреля. Батарея субмарины взорвалась на военной верфи в Иране, в результате чего погибли трое рабочих. Об этом сообщает государственная вещательная компания IRIB.

«Трое сотрудников министерства обороны погибли после взрыва батареи подводной лодки на верфи Shahid Darvishi в порту города Бендер-Аббас, в котором строят и ремонтируют военные суда», — говорится в сообщении.

Отметим, что Иран активно развивает оружейную промышленность, несмотря на эмбарго западных стран, которое запрещает исламской республике поставлять оружие на экспорт. В середине марта США вновь расширили санкции против Ирана. Меры были приняты против 25 человек и 16 организаций с штаб-квартирами в Иране, ОАЭ и Турции. В американском Минфине полагают, что они перевели более миллиарда долларов и евро «Корпусу стражей исламской революции» (КСИР), а также министерству обороны Ирана.

Кроме того, американские власти рассматривают возможность внести иранский «Корпус стражей исламской революции» в список террористических организаций. Пока что он числится в американском перечне организаций, поддерживающих терроризм. В Иране ответили, что в этом случае Багдад внесет вооруженные силы США в свой террористический список.