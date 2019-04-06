Захарова предложила Климкину сдать анализы в ответ на слова о «веках оккупации»

Москва, 6 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила об «обязательных анализах» в своем ответе министру иностранных дел Украины Павлу Климкину на заявление о компенсации за «века оккупации».

Захарова с юмором отреагировала на заявление Климкина о том, что Украина может потребовать от России компенсацию за «века оккупации». Представитель МИД РФ предложила украинскому министру сдать анализы, как это сделали кандидаты на пост президента Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский перед выборами.

«Так, а Климкин анализы сдавал? — поинтересовалась она на своей странице в Facebook. — Мы же теперь знаем, что без анализов теперь на Украине важные разговоры не ведутся».

Ранее Климкин при общении с журналистами прокомментировал инициативу депутатов Государственной думы России потребовать от Киева компенсацию за ущерб, нанесенный Крыму во время нахождения в составе Украины. Украинский министр заявил, что его страна может выдвинуть Москве ответное требование — за некие «столетия оккупации». Сразу же после этого он пояснил, что говорил несерьезно, но добавил, что «в каждой шутке есть доля шутки».

Накануне жители Украины активно следили за тем, как Порошенко и Зеленский — участники второго тура президентских выборов — сдавали анализы крови на наличие алкоголя и наркотиков. Такое требование выдвинул артист Зеленский, предложив Порошенко провести дебаты на стадионе «Олимпийский».