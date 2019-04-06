Ученые нашли гены, отвечающие за пристрастие людей к алкоголю

Гаррисберг, 6 апреля. Группа ученых из Пенсильванского университета обнаружили гены, которые отвечают за пристрастие людей к спиртному. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Всего было выявлено 18 генетических комбинаций, однако лишь пять из них приводили как к бытовому пьянству, так и к алкоголизму. Восемь пар связаны только с пьянством, а пять — с AUD. Под этим термином, который расшифровывается как alcohol use disorder (дословно — «расстройство употребления алкоголя»), понимается неспособность человека сопротивляться влечению к спиртным напиткам.

«Наше исследование выявило независимость этих двух явлений. Сосредоточив внимание на генетических комбинациях, связанных только с AUD, в будущем мы сможем выявлять людей с повышенным риском развития алкоголизма и создать соответствующие лекарства», — отметил ведущий автор научной работы, доктор медицинских наук Генри Кранцлер.

Ранее сообщалось, что британские ученые создали алкоголь, не вызывающий похмелья. По словам его создателя, профессора Имперского колледжа Лондона и научного сотрудника Хаммерсмитской больницы Дэвида Натта, синтетический спирт Alcarelle не вызывает интоксикации, но позволяет почувствовать опьянение. Единственный недостаток новинки — не очень приятный вкус. Сейчас ученый работает над формулой, которая должна улучшить вкус напитка.