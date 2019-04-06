Ассанж потребовал от Швеции миллион долларов

Москва, 6 апреля. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж намеревается получить от властей Швеции около миллиона долларов, чтобы компенсировать издержки, связанные с расследований обвинений в адрес австралийца.

Сумма включает в себя расходы на оплату услуг адвокатов в Швеции, Великобритании и Эквадоре. По информации газеты Svenska Dagbladet, скандально известный интернет-журналист также рассчитывает получить около 65 тысяч долларов за перевод документов во время расследования и еще около 100 тысяч за рассылку запросов в ООН и другие организации.

Ранее портал WikiLeaks, основателем которого является Ассанж, со ссылкой на высокопоставленный источник в Эквадоре сообщил, что власти страны в ближайшее время выгонят журналиста-разоблачителя из своего посольства в Лондоне. Посол Эквадора в Великобритании Хайме Марчан, впрочем, выступил с опровержением данной информации, отмечают «Известия».

Напомним, Джулиан Ассанж стал известен после публикации порталом WikiLeaks большого количества данных, касающихся военных операций США в Афганистане и Ираке. В 2010 году, опасаясь преследования со стороны США, Ассанж уехал в Швецию, однако там его обвинили в преступлениях на сексуальной почве. С 2012 года проживает в консульстве Эквадора в Великобритании.