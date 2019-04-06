Названа причина отмены концерта Стаса Михайлова в Костроме

Москва, 6 апреля. Известный российский певец Стас Михайлов перенес концерт в Костроме из-за болезни, сообщает Teleprogramma.Pro. Музыкант выступит 9 апреля.

На состояние здоровья Михайлова повлиял плотный гастрольный график. Выступление пришлось отменить из-за ангины. На своей странице в Instagram певец принес извинения за срыв концерта.

Перформанс отменили 5 апреля всего за несколько часов до выступления. Поклонники пожелали Михайлову выздоровления и сообщили в комментариях, что ждут его в Костроме.

В середине марте стало известно, что Стас Михайлов отменил сольный концерт в Ереване. В пресс-службе прокомментировали срыв мероприятия, отметив, что организаторы не выполнили условия договора.

Артист должен был выступить перед фанатами в центральном городе Армении 2 апреля. Менеджеры артиста неоднократно заявляли, что Михайлов ни разу не отменил концерты без уважительной причины по собственной инициативе. Он надеется еще встретиться с поклонниками в Ереване.

Стас Михайлов – звезда российского шансона, многократный лауреат престижных музыкальных премий, обладатель первого места в рейтинге Forbes в категории «50 главных российских знаменитостей».

Самые популярные его песни: «Без тебя», «Все для тебя», «Любовь запретная», «Половинка», «Отпусти». Он также известен дуэтами с певицами Ани Лорак, Зарой, Таисией Повалий.