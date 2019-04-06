Донбасс сегодня: ВСУ превратились в армию наркоманов, Киев учится уничтожать беспилотники ОБСЕ

Донбасс, 6 апреля. Украинская армия усилила обстрелы ДНР. В Луганске представили данные закрытого доклада ВСУ о количестве наркоманов. Украинские командиры обучают десантников и морпехов уничтожать беспилотники иностранцев ОБСЕ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Существенно увеличилось количество обстрелов населенных пунктов Донецкой народной республики, следует из доклада представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК). За минувшие сутки украинские войска 20 раз наносили удары по городам и селам республики.

Основным направлением обстрелов стал Донецк и окрестности. Шесть населенных пунктов на данном направлении обороны ДНР, включая столицу республики, обстреляны с применением тяжелых минометов, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов.

На Горловском и Мариупольском направлении Вооруженные силы Украины били из 120-мм и 82-мм минометов соответственно. Кроме того, под Горловкой украинские силовики вели снайперский огонь по позициям защитников республики. На юге ДНР в поселке Коминтерново обстрелами повреждены два дома местных жителей.

В Луганской народной республике четыре поселка находились под огнем армии Киева, информирует представительство ЛНР в СЦКК. По ним также применялись 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы, а также вооружения боевых машин пехоты. О разрушениях пока не сообщается.

ВСУ превратились в армию наркоманов

К такому выводу можно прийти на основании информации из доклада военной службы правопорядка (ВСП) украинской армии, который предоставил военным ЛНР собственный источник в данной службе. Информацию озвучил военный спикер республики подполковник Андрей Марочко.

Согласно данным, полученным из доклада, который готовился специально для командующего Операцией объединенных сил генерала Сергея Наева, количество употребляющих наркотики украинских военнослужащих в первом квартале 2019 года увеличилось на 18% в сравнении с четвертым кварталом 2018 года.

Также военными украинской ВСП был проведен анализ травматизма в передовых подразделениях армии Киева. Данные свидетельствуют об увеличении этого показателя на 16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как отметил Марочко, такое положение дел свидетельствует о низком морально-психологическом состоянии бойцов, которые лишены мотивации и устали от бессмысленного гражданского конфликта.

Кроме того, в армейском корпусе луганчан добавили, что указанные цифры командующий ООС Наев скрывает от руководства Генштаба из-за опасений лишиться своей должности.

Дезертир из ВСУ не смог убежать далеко

Показательным в разрезе описанного выше положения дел в украинской армии является инцидент, произошедший с военнослужащим 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ рядовым Масленко, сообщил подполковник Марочко.

Еще 1 апреля рядовой вместе с табельным автоматом АК-74 самовольно оставил часть и подался в бега. Но далеко уйти не смог, поскольку находился в состоянии наркотического опьянения. Масленко был задержан военным патрулем недалеко от расположения части.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР добавил, что грубые нарушения военными ВСУ дисциплины носят систематический характер, а военное командование уже не в силах справиться и как-то повлиять на ситуацию, которая выходит из-под контроля военачальников.

Командование ООС дезинформирует сотрудников ОБСЕ

Как информирует официальный представитель армейского корпуса ДНР полковник Эдуард Басурин, в последнее время миссия ОБСЕ на Украине все чаще отражает в своих отчетах нарушения украинской стороной минских соглашений. Особенно в части несоблюдения правил отвода тяжелых вооружений, которые фиксируются сотрудниками миссии практически в ежедневном режиме.

Исходя из данных обстоятельств, украинское командование одним из главных приоритетных направлений считает недопущение фиксации иностранцами запрещенных видов техники и вооружений на позициях украинских войск. В связи с этим в 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и в 35-й бригаде морской пехоты проводятся учения, направленные на противодействие беспилотникам ОБСЕ. В ходе учений военнослужащие также отрабатывают навыки по уничтожению беспилотных летательных аппаратов мониторинговой миссии.

Параллельно с этим, как добавил Басурин, военнослужащие ВСУ все чаще демонстрируют иностранцам старые следы от разрывов снарядов и мин, а также последствия войны, выдавая их за свежие обстрелы со стороны армии ДНР. Таким образом украинские силовики пытаются перехватить инициативу и нивелировать перекос, который сложился в информационной сфере не в пользу ВСУ. В свою очередь, в ДНР призвали ОБСЕ быть объективными и не поддаваться на провокации украинской стороны.