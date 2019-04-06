Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ МП

Киев, 6 апреля. Суд Киева признал неправомерными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с принятием законопроекта, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата сменить название. Об этом в субботу сообщил депутат Верховной рады Вадим Новинский.

«В новейшей истории Украины это знаковое событие: впервые суд стал на сторону общественности и признал противоправными действия власти, пытавшейся воевать с канонической Украинской православной церковью», — пишет он в Facebook.

По словам Новинского, украинские власти пытались насильно переименовать УПЦ, не учитывая мнения прихожан и норм украинской конституции, которая запрещает светской власти вмешиваться в церковные дела, пишет газета «Известия».

Напомним, что ранее Верховная рада приняла законопроект, который обязывает все организации, имеющие руководящий центр в России, указывать в названии свое российское происхождение. Таким образом, Украинская православная церковь, в соответствии с законопроектом, должна была стать Русской православной церковью на Украине. Данный документ подписали спикер Рады Андрей Парубий и президент Украины Петр Порошенко.

Законопроект стал часть затеянной Порошенко кампании по обособлению украинского православия от России. В прошлом году патриарх Константинопольский Варфоломей I инициировал передачу непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата томоса об автокефалии. Новая структура получила название «Православная церковь Украины».

ПЦУ получила статус полуавтономой церкви. Во главе этой религиозной структуры встал «митрополит» Епифаний Думенко, однако все важные вопросы относительно церковной жизни будут решаться через Константинополь. Кроме того, юрисдикция ПЦУ ограничивается только территорией Украины.