В Петербурге обсуждают условия легализации граффити. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге предложили закон о легализации граффити, который принят в первом чтении. Жители города выступают за то, чтобы трансформаторные будки и другие подобные объекты вместо желтой или серой краски радовали глаз яркими изображениями персонажей из кинофильмов или других любимых героев. Главный вопрос для обсуждения — перечень объектов, на которых можно свободно размещать граффити.

«Городское правительство может разработать программу по созданию open-air пространств, то есть это зоны, бетонные плиты, которые выступают холстами. На них может рисовать любой все, что ему заблагорассудится», — пояснил председатель комитета по законодательству ЗакСа Петербурга Денис Четырбок.

И последний момент, который предлагается к обсуждению — безусловная защита от стрит-арта памятников культуры.

На сегодня среди уличных художников уже есть такое правило: «никогда не рисуй на чистой стене, если рядом есть грязная». Чтобы оставить свой рисунок, необходимо закрасить испорченную стену и творить на этом участке.