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ФАН-ТВ

В Петербурге обсуждают условия легализации граффити. ФАН-ТВ

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В Санкт-Петербурге предложили закон о легализации граффити, который принят в первом чтении. Жители города выступают за то, чтобы трансформаторные будки и другие подобные объекты вместо желтой или серой краски радовали глаз яркими изображениями персонажей из кинофильмов или других любимых героев.  Главный вопрос для обсуждения перечень объектов, на которых можно свободно размещать граффити.

«Городское правительство может разработать программу по созданию open-air пространств, то есть это зоны, бетонные плиты, которые выступают холстами. На них может рисовать любой все, что ему заблагорассудится», — пояснил председатель комитета по законодательству ЗакСа Петербурга Денис Четырбок.

И последний момент, который предлагается к обсуждению — безусловная защита от стрит-арта памятников культуры.

В Петербурге обсуждают условия легализации граффити. ФАН-ТВ

На сегодня среди уличных художников уже есть такое правило: «никогда не рисуй на чистой стене, если рядом есть грязная». Чтобы оставить свой рисунок, необходимо закрасить испорченную стену и творить на этом участке.

Автор: Анастасия Иванова; Александр Яремчук
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