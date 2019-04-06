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Источник рассказал о первом летнем новичке «Краснодара»

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Источник рассказал о первом летнем новичке «Краснодара»

Краснодар, 6 апреля. Первым новобранцем «Краснодара» в летнее трансферное окно, скорее всего, станет центральный полузащитник. По информации Федерального агентства новостей, вполне вероятным является приобретение краснодарцами игрока середины поля португальского «Морейренсе» Шикинью.

По словам источника, переговорный процесс пока не стартовал, однако диалог между сторонами уже состоялся. Отмечается, что расхождения в условиях трансфера небольшие и, вероятнее всего, переход 23-летнего португальского игрока состоится. Отмечается, что сумма сделки может составить порядка 9 миллионов евро. Ситуацию осложняет тот факт, что половина прав на Шикинью принадлежит «Бенфике», которая может потребовать от российской команды больше, чем «Морейренсе». 

В текущем сезоне на счету футболиста 31 матч, 9 голов и 8 голевых передач.

Автор: Федор Веснин
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