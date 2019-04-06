Геннадий Малахов объяснил, почему Малышевой выгодны скандалы из-за «Жить здорово»

Москва, 5 апреля. Телеведущей Елене Малышевой выгодны скандалы из-за шоу «Жить здорово», так как они повышают рейтинги передачи, заявил автор передачи «Малахов+» Геннадий Малахов.

Передача Малышевой, которая выходит на Первом канале, нередко привлекает внимание публики неожиданными сценками и заявлениями. Однако мнение ведущей о том, что «остеопатии не существует», вызвало шквал негативных откликов со стороны специалистов этого направления.

По мнению Малахова, передача от этого пострадать не должна. Он объяснил, что чем больше скандалов — тем выше рейтинги передачи.

«Она [Малышева] все превращает в шоу, — пояснил он в беседе с Ura.Ru. — Если не будет шоу — не будет рейтинга, поэтому Малышева пошла по такому пути».

Стоит отметить, что Малахов и сам регулярно включал в свою передачу о здоровье комичные номера, из-за чего она получила всенародную любовь.

Этого же мнения придерживается и продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, Малышева нашла источник «хайпа» и активно его использует.

«Программа Малышевой блестяще популяризируется на фоне так называемого хайпа. И этот хайп сработал, — пояснил он. — Я полагаю, что это хороший способ обратить на себя внимание».

Ранее заслуженный врач России Дмитрий Мохов упрекнул Малышеву в распространении информации, которая порочит достоинство всех российских остеопатов. Он заявил, что готов обсудить с ней проблему подготовки специалистов в России.