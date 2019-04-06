Эксперт объяснил снижение производства самолетов и ракет в РФ

Росстат сообщил о снижении количества произведенных летательных аппаратов, включая самолеты, вертолеты, космические корабли, в том числе и спутники. Согласно данным, которые приводят статисты, снижение за 2018 год составило около 13,5%. А за первые два месяца 2019 года этот показатель снизился на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что с гособоронзаказом в России никаких проблем нет: сколько Минобороны заказывает техники, столько промышленность и поставляет.

«Военные заказы полностью коррелируют с потребностями военного ведомства безотносительно каких-то данных Росстата. Что касается гражданской авиации, мне сложно это комментировать. Если говорить о космических аппаратах, это вопрос к Роскосмосу. Что касается военных спутников, то количество, которое министерство обороны заказывает, промышленность поставляет. С точки зрения военной составляющей все выполняется на 100% от потребностей военного ведомства», — говорит военный аналитик.

Он напомнил, что Россия находится на втором месте в мире по экспорту продукции военного назначения. Это означает, что качество российских вооружений не уступает американскому оружию, а зачастую и превосходит его.

«Есть сегменты военного производства, где мы вообще абсолютные лидеры. Например, техника противовоздушной обороны, в данной отрасли мы опережаем американцев. Еще со времен Сталина, когда США планировали ядерные удары по городам СССР, а единственным средством доставки были американские летающие крепости, у нас был исключительно сильный потенциал по созданию средств противовоздушной обороны. И в настоящее время мы по-прежнему впереди США в области разработок систем ПВО», — продолжает эксперт.

Он привел в пример комплекс малой дальности «Тор-М2» — ничего подобного за рубежом нет и не появится.