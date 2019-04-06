Чемпионат мира по вязанию под хэви-метал пройдет в Финляндии

Хельсинки, 6 апреля. Предстоящим летом в Финляндии впервые в истории состоится чемпионат мира по вязанию под музыку жанра хэви-метал. Проведут первенство в городе Йоэнсуу на востоке Финляндии.

Чтобы стать участником состязания, претендент должен записать себя на видео во время вязания под композицию Fight or Die группы Maniac Abductor. Музыканты этого коллектива родились в Йоэнсуу, отмечает канал «360». Те участники, чьи видео покажутся жюри наиболее интересными, попадут в полуфинал. Там конкурсантам придется вязать на сцене под очень тяжелую музыку, уточнили организаторы состязания.

Они рассказали, что в Финляндии рукоделие и хэви-металл — это хобби десятков тысяч человек.

«Даже по самым скромным оценкам, в Финляндии есть сотни тысяч людей, которые заняты каким-то рукоделием, включая вязание», — цитирует ТАСС организаторов.

Главный приз, который получит тот, кто будет виртуозно вязать в такт музыке хэви-метал, — это оплаченные выходные в отеле на природе. Отметим, Финляндия является родиной нескольких необычных «видов спорта» — например, в стране тысячи озер проводятся соревнования по переноске жен и игре на воображаемой гитаре.