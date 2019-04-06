Бывшему замминистра культуры РФ предъявили новые обвинения

Москва, 6 апреля. Следственный комитет предъявил новые обвинения бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову, который ранее был арестован по подозрению в мошенничестве на 450 млн рублей. Об этом в субботу сообщил неназванный источник, знакомый с ситуацией.

«Вчера Пирумову было предъявлено обвинение по статье «Организация преступного сообщества», — пояснил он агентству ТАСС.

По его словам, обвинение было предъявлено для того, чтобы продлить истекающий срок содержания Пирумова под стражей еще на полгода.

Следственные органы полагают, что в состав организованного Пирумовым преступного сообщества также входил глава ГК «Росан» Никита Колесников и бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо. Арест Пирумова был продлен до 17 апреля.

Это уже второе уголовное дело против Пирумова. Ранее суд приговорил его к 1,5 годам колонии за хищения, однако тут же отпустил подсудимого, поскольку тот уже отбыл присужденный срок наказания, пока находился в СИЗО. Теперь же Пирумов вновь оказался на скамье подсудимых по подозрению в хищении 450 млн рублей, выделенных Эрмитажу.