Турция собирается использовать российские С-400 для защиты НАТО

Анкара, 6 апреля. Турция, приобретая у России зенитные ракетные системы С-400, не только защитит свои границы, но обеспечит безопасность стран Европейского союза и НАТО, заявил пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик.

Челик напомнил, что первоначально турецкое руководство хотело купить американские комплексы Patriot, но Вашингтон предложил невыгодные условия. В связи с этим Турция подписала соглашение с Россией о покупке С-400, констатировал он.

Он подчеркнул, что в первую очередь Турция покупает российские системы, чтобы обеспечить защиту собственных границ.

«Но мы таким образом также защитим границы ЕС и НАТО», — подчеркнул он.

По его словам, Турция получит комплексы уже в июле этого года. Турецкий чиновник подчеркнул, что Анкара не намерена отказаться от С-400.

Кроме того, секретарь Партии справедливости и развития указал на политику двойных стандартов со стороны западных партнеров. Он напомнил, что Греция, которая также является членом военно-политического блока, обладает зенитным ракетным комплексом С-300.

«Турция и Греция являются членами НАТО, у Греции есть С-300, у нас скоро появятся С-400. Почему для нас это должно быть проблемой? Турция — суверенное государство, неправильно запрещать нам использовать приобретаемые С-400», — добавил турецкий политик.

Недавно постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что американская сторона хочет и дальше видеть Турцию в НАТО, но при условии, что Анкара откажется от С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что сделка Анкары с Москвой о покупке российских систем завершена.