Появилось фото истребителя F-16, который подстрелил сам себя

Амстердам, 6 апреля. Пилот истребителя F-16 ВВС Нидерландов во время учебного полета умудрился подстрелить сам себя.

О странном инциденте написало издание Nederlandse Omroep Stichting. По информации журналистов, пилот F-16 ВВС Нидерландов выполнял учебный полет. Во время выполнения задания по ведению огня из авиационной пушки летчик умудрился подбить собственный самолет. В качестве доказательства в Сети было опубликовано фото поврежденного истребителя.

Как подчеркивают эксперты, несколько оcколков снаряда пробили фюзеляж самолета и повредили двигатель. Крушения истребителя удалось избежать, однако F-16 временно выбыл из строя. По факту происшествия проводится расследование. Командование ВВС Нидерландов воздерживается от комментариев произошедшего.

На данный момент были озвучены две версии чрезвычайного происшествия. Ряд экспертов придерживаются мнения, что из-за вибрации траектория полета осколочного снаряда отклонилась, после чего он изменил курс полета и попал в истребитель. Другие специалисты допускают тот факт, что пилот не смог выпустить снаряд из авиационного орудия. По их мнению, один из снарядов оказался поврежден, в результате чего он разорвался в самолете.

F-16 boven Vlieland geraakt door eigen kogel.https://t.co/lNI49cxIKD



De F-16 die in januari aanzienlijke schade opliep tijdens een oefening boven Vlieland blijkt geraakt te zijn door zijn eigen munitie. Zeker één afgevuurd patroon richtte schade aan aan de beplating van... pic.twitter.com/NS1a365oju — NL Nieuws (@NieuwsNu123) April 4, 2019

Ранее румынский военный эксперт Валентин Василеску заявил, что верить в миф «невидимости» американского истребителя пятого поколения F-35 для российских радаров не стоит. В качестве примера он привел российский радар 29Б6 «Контейнер», способный контролировать воздушное пространство на расстоянии до трех тысяч километров.