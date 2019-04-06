В Совфеде отреагировали на слова Климкина о компенсации за «столетия оккупации»

Москва, 6 апреля. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков ответил главе МИД Украины Павлу Климкину, который ранее заявил о праве Киева на компенсацию «за столетия оккупации».

Цеков напомнил, что Климкин родился в России и «с точки зрения своего происхождения должен любить свою родину». Климкину, как главе дипломатического ведомства, следует добросовестно выполнять свои обязанности и в любой ситуации сохранять дружеские отношения Киева и Москвы, отметил представитель Совета Федерации РФ.

В то же время сенатор, комментируя угрозы Климкина, отметил, что Украина фактически сформировалась именно благодаря России. Если начать считать, то окажется, что Киев должен Москве, а не наоборот, добавил политик.

«Можно вспомнить тот период, когда Крым оказался в составе Украины неправильным путем в 1991 году. За годы нахождения полуострова в составе Украины там все разрушалось. По большому счету, Крым был для нее колонией. Так что, если на Украине хотят что-то посчитать, пусть считают, и окажется, что именно они — должники», — сказал Цеков в беседе с RT.

Украинский министр ранее заявил, что Киев может потребовать с России компенсацию за «столетия оккупации» Украины, напомнил KP.Ru. По его словам, «тогда вот мы уже насчитаем столько, что никакой России не останется», отметил телеканал «360».