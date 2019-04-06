Путин и Ас-Сиси станут председателями саммита «Россия — Африка»

Москва, 6 апреля. Саммит «Россия — Африка» пройдет 24 октября в Сочи. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим египетским коллегой Самехом Шукри.

По словам главы российского МИД, председателями саммита станут президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

«С учетом председательства Египта в Африканском союзе мы готовим по инициативе президентов наших стран первый в истории саммит «Россия – Африка», который состоится 24 октября в Сочи. Мы согласовали наши шаги по подготовке к этому действительно значимому мероприятию», — отметил Лавров.

Напомним, что инициативу проведения форума «Россия — Африка» Путин впервые озвучил на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в июле 2018 года. 25 февраля 2019 года он дал распоряжение начать подготовку к саммиту «Россия-Африка». Председателем оргкомитета назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков. Предполагается, что в мероприятии примут участие представители разных африканских государств, которые смогут обсудить наиболее актуальные вопросы, касающиеся жизни Черного континента. В частности, на форум может прибыть президент Анголы, которого Путин пригласил в Сочи во время последней встречи.