Стало известно, сколько на дорогах России внедорожников LADA 4x4

Москва, 6 апреля. В России по состоянию на 1 января 2018 года насчитывался 1 миллион 187 тысяч автомобилей LADA 4×4. Накануне легендарной «Ниве» исполнилось 42 года.

По данным «Автостата», внедорожники LADA 4×4 занимают сегодня порядка 2,7% легкового автопарка России. Примечательно, что 70% автомобилей — старше 10 лет (около 835 тысяч единиц).

86% всех автомобилей LADA 4x4, по состоянию на 1 января прошлого года, приходилось на 3-дверную версию модели (1 миллион 22 тысяч штук), остальные 14% — это 5-дверный внедорожник (165 тысяч автомобилей). Регионом, где зарегистрировано больше всего таких автомобилей, оказался Краснодарский край (49, 5 тысячи автомобилей). Кроме того, LADA 4×4 пользуется популярностью у жителей Башкортостана, Московской и Ростовской областей. В самой столице в январе 2018 года было зарегистрировано 36, 6 тысячи внедорожников LADA 4x4.

Напомним, ранее «Автостат» сообщил, что половину люксовых автомобилей в России в 2018 году приобрели юридические лица. Самым популярным авто класса люкс оказался Mercedes-Benz Maybach S-Class.