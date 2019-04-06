В ВОЗ объяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Москва, 6 апреля. Во всем мире продолжительность жизни женщин выше, чем у мужчин. Это связано с особенностями поведения, заявили специалисты Всемирной организации здравоохранения в Женеве в связи с Всемирным днем здоровья, который отмечается 7 апреля.

По данным ВОЗ, средняя продолжительность жизни в России составляет 72,9 лет. При этом для женщин этот показатель выше общего результата — 77,8, а для мужчин ниже — 67,8. Специалисты поясняют, что такая тенденция наблюдается не только в России, но и во всем мире.

По мнению экспертов, разница в продолжительности жизни полов связана с их образом жизни и привычками. Так, женщины лучше следят за своим здоровьем, а также чаще обращаются к врачам.

Мужчины же употребляют больше алкоголя, чем дамы. Кроме того, среди сильного пола высокие показатели смерти от неестественных причин: в ДТП, во время инцидентов на работе. Еще одной причиной высокой смертности среди мужчин специалисты ВОЗ считают ожирение, пишет «Газета Кемерова».

Также специалисты ВОЗ обратили внимание, что средняя продолжительность жизни людей с 2000 года по 2016 год увеличилась с 66,5 до 72 лет. Они обратили внимание, что в странах с высокими доходами на душу населения люди живут в среднем на 18 лет дольше.

Ранее заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ имени Ломоносова профессор Симона Мацкеплишвили назвал главные причины отрыва тромба.