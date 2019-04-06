Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке

Киев, 6 апреля. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил провести дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко в библиотеке. О своей идее он написал на странице в социальной сети Facebook.

«Я за дебаты в библиотеке. С предварительной сдачей годовых деклараций прочитанных книг», — написал генеральный прокурор Украины.

Выборы президента Украины прошли 31 марта, однако в первом туре выявить победителя не получилось. В результате Центральная избирательная комиссия Украины объявила о проведении второго тура выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, лидерами первого тура стали Владимир Зеленский и Петр Порошенко, они и будут участвовать во втором туре выборов, который запланирован на 21 апреля.

Ранее Зеленский принял предложение Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов. Однако лидер первого тура выдвинул своему оппоненту ряд условий. Зеленский предложил действующему президенту страны провести дебаты на самом большом в Киеве стадионе перед «народом Украины». Глава украинского государства согласился с инициативой Зеленского провести дебаты в киевском «Олимпийском». Также Зеленский предложил Порошенко сдать анализы на наличие в крови алкоголя и наркотиков. Накануне участники второго тура сдали анализы.